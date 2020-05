Non, le Japon ne paiera pas vos futures vacances

Si vous rêviez d'un voyage au Japon à moitié prix, c'est raté. Le gouvernement japonais ne prendra pas en charge la moitié du coût des vols et des frais des voyageurs, comme cela avait été annoncé. La rumeur disait en effet que le Japon allait débourser l'équivalent de 11,5 milliards d'euros pour relancer un secteur touristique frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, avec une baisse de 99,9% du nombre de visiteurs en avril.

L'agence japonaise du tourisme a confirmé, dans des tweets en anglais et en japonais, qu'un plan de relance était en préparation, mais il ne concernera que les frais de voyages domestiques. Un système un peu similaire à celui du Luxembourg qui prévoit des bons de 50 euros pour permettre aux résidents et aux frontaliers de séjourner dans des hôtels du pays. Le plan japonais prévoirait des bons de voyage pour les résidents, d'un montant de 20 000 yens, soit environ 168 euros, relate le Japan Times. Toujours ça de pris pour les habitants du pays, mais pas pour les touristes étrangers.

D'après Hiroshi Tabata, le patron de l'agence du tourisme, le plan Go To Travel pourrait être lancé, au plus tôt, au mois de juillet, si l'évolution de la pandémie de coronavirus le permet. Le Japon a recensé 16 696 cas de Covid-19, pour 869 décès depuis le début de la pandémie.

Regarding reports by some news outlets that “The Japanese government is considering a campaign to help foreign tourists visiting Japan by offering support for half of their travel expenses,” please note that (1/2)