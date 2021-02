«Réfléchir à un avantage fiscal pour le télétravail»

L'essentiel: La mobilité s'est transformée durant la pandémie. Quelles leçons faut-il en tirer?

François Bausch, ministre de la Mobilité: Les gens ont redécouvert le vélo en tant que mode de transport, ce qui est très positif. Ils se sont rendu compte qu'il était plus agréable de flâner en famille dans une ville où il y a moins de trafic. Prenons un exemple: en été, des parkings ont été supprimés pour créer des terrasses. Et maintenant les restaurateurs veulent les garder. À côté de ça, les transports en commun ne sont pas les grands perdants de la crise. Le mode de fonctionnement que l'on avait auparavant est totalement remis en cause.

Est-ce la fin du «tout-voiture» au Luxembourg?

Au Luxembourg, la voiture avait un statut de prestige exagéré, même si elle demeure importante. Aujourd'hui, l'objet le plus convoité par les jeunes, c'est plutôt l'iPhone. Des jeunes qui demandent davantage de mobilité mais de manière différente. C'est pourquoi nous allons continuer à développer la multimodalité qui consiste à combiner les différents modes de transport très facilement, à travers la digitalisation. Ce modèle intéresse le monde entier depuis que nous avons mis en place la gratuité des transports publics.

Croyez-vous à des moyens de transport révolutionnaires?

Je suis certain que nous aurons de nouveaux modes de transport dans les 20, 30, 40 prochaines années. La première révolution sera la voiture autonome, la deuxième les drones taxis. Puis le HyperLoop d'Elon Musk viendra connecter les grands espaces urbains. Enfin, je crois à une renaissance du rail avec de nouvelles technologies qui n'ont plus rien à voir avec les trains du siècle dernier.

Le Luxembourg est-il attentif à ces évolutions?

Il faut faire de notre pays un laboratoire de la mobilité. Ma devise, c'est "faire bouger les gens et pas les véhicules". Le nouveau couloir multimodal entre Luxembourg et Esch est une révolution dans l'organisation de la mobilité. Aucun mode de transport n'est oublié, du vélo au covoiturage. Les taxis et bus seront les premiers à circuler de manière autonome.

Le télétravail a également eu un impact sur la mobilité...

Un grand impact. Au Kirchberg, c'est encore assez calme. Le tram est bien rempli, mais pas à 100%. Je pense qu’il y a un vrai potentiel de développement du télétravail, mais il ne résoudra pas tous les problèmes. Et puis le contact humain est tout de même important. Toutes les réunions ne peuvent pas se faire en visioconférence. Croyez-moi, il est compliqué de réaliser une négociation efficace à distance...

L'État doit-il fixer un nombre de jours ou un cadre?

Je ne crois pas que la solution soit de définir un nombre d'heures ou de jours. Il faut donner de la flexibilité aux entreprises et aux salariés pour se mettre d'accord. En revanche, l’État peut favoriser le télétravail en accordant des avantages fiscaux. Une personne qui ne se déplace pas, c'est moins de frais pour la société, moins de saturation, moins d'infrastructures à élargir. Je n'ai pas d'idée fixe là-dessus, mais il faudrait y réfléchir.

(Recueilli par Thomas Holzer)