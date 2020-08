Ce canular fou est paru dans une revue scientifique

Jamais Mathieu Rebeaud n’aurait pensé que son canular n’irait aussi loin. Ce doctorant de l’Université de Lausanne (UNIL ) a raconté à son stratagème pourtant grossier pour piéger la revue scientifique «Asian Journal of Medecine and Health», qui se décrit comme sérieuse et exigeante quant à la qualité des articles qu’elle publie. Fâché par la publication d’un papier élogieux sur la chloroquine mais bourré d’erreurs méthodologiques, le biochimiste a décidé de prouver que l’argent était en fait le principal moteur des choix du journal.

Il a alors monté une étude la plus absurde possible liant la chloroquine et les accidents de trottinette. Signé de noms visiblement fictifs comme celui du personnage Didier Lembrouille ou du chien d’Emmanuel Macron, Nemo, le texte était truffé de références ridicules à Batman ou à Jean-Claude Dusse, ainsi qu’au controversé professeur Didier Raoult.

Basé sur une méthodologie invraisemblable et des explications loufoques, l’article a pourtant été relu et validé en moins de trois semaines avec le paiement de quelques dizaines d'euros, et lu environ 100 000 fois. «Ce n’est pas de la science, ce n’est que du business», réagit Mathieu Rebeaud. Après une journée, toutefois, le texte a finalement été retiré.

Un crédit scientifique non mérité

Pour Le Temps, cet événement démontre le phénomène des «revues prédatrices», qui publient des articles sans vérification scientifique dans le seul but de soutirer de l’argent à leurs auteurs, avec des conséquences dévastatrices. En effet, ces journaux décrédibilisent les revues réellement sérieuses, qui prennent parfois plus d’une année pour faire relire et vérifier les études soumises à publication par un comité d’experts varié et compétent.

En outre, les «revues prédatrices» sont parfois utilisées pour donner du crédit soi-disant scientifique à des opinions non fondées. Cette question est particulièrement sensible dans le contexte de la pandémie de coronavirus et des controverses qui entourent la réponse médicale à cette maladie, souligne le quotidien.

