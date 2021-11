«Plus jamais ça!»: le cri de l'OMS face au Covid

«Plus jamais ça!»: le chef de l’OMS a appelé lundi, les nations à établir un accord sur les pandémies pour que les générations futures soient mieux armées pour les combattre, près de deux ans après l’éruption du Covid.

«Tout cela se reproduira à moins que vous, les nations du monde, ne vous unissiez pour dire d’une seule voix: plus jamais ça!», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’ouverture de la réunion exceptionnelle de l’Assemblée mondiale de la santé – organe décisionnel suprême de l’Organisation mondiale de la santé qui rassemble ses 194 membres. Cette réunion de trois jours n’est que la seconde session spéciale de l’Assemblée mondiale de la santé.

Les membres de l’OMS sont convenus, dimanche, de lancer des négociations en vue de créer un instrument international pour mieux prévenir et combattre les pandémies. Au cours de la réunion, qui doit durer trois jours, les membres de l’OMS doivent officiellement valider ce projet d’accord.

"In the aftermath of the Second World War, our forebears rose above themselves to found the @UN and this World Health Organization"-@DrTedros #WHASpecial https://t.co/9sPgjwAN5x pic.twitter.com/CSnQXAgEQf