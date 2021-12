Vaccinés après plus de trois heures d'attente

14h30 mardi, Isabelle sort du pop-up (NDLR: centre sans rendez-vous) de vaccination de la Grand Rue, plutôt remontée. Arrivée peu après 11h, il lui aura fallu plus de trois heures pour recevoir son injection. Dans la rue, malgré la pluie et le vent, des dizaines de personnes attendent leur tour. «Je fais la troisième dose car j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, or on ne peut plus accéder aux restaurants ou aux cinémas sans test... Je suis fâchée, j'ai joué le jeu, je me suis fait vacciner et je me retrouve avec des restrictions alors que j'ai deux doses», regrettait-elle.

Mardi, les pop-up de la Grand Rue ou du Kirchberg étaient pris d'assaut. «Il n'y avait pas de rendez-vous en centre de vaccination en Ville avant mi-janvier et les médecins sont en congé», poursuivait Isabelle. «C'est la troisième fois que je veux me faire vacciner. Le 24 au Kirchberg, ils ont fermé la queue une heure avant. Lundi à la Cloche d'Or, après trois quarts d'heure, c'était déjà complet. Là, j'attends depuis 3h30, racontait Chloé pressée d'avoir sa troisième dose avant de retourner en Allemagne où elle fait ses études. Cela me fait trois journées de vacances foutues». «J'ai envie de pouvoir profiter des fêtes de fin d'année pour sortir sans être embêté à faire des tests», lançait pour sa part Michaël. Tout n'est pas encore bien organisé, mais ça va venir».

«Ces nouvelles mesures sont arrivées trop vite»

Christiane ne cachait pas une certaine colère. «Ces nouvelles mesures sont arrivées trop vite. Je n'ai pas eu la possibilité de faire mon booster avant. Cela fait deux jours que j'essaie et je n'arrive pas à avoir un rendez-vous donc je fais la queue. J'ai prévu d'aller au resto donc je veux un booster pour faciliter les sorties. On manque de possibilités. Je me suis levée tôt pour aller à la Belle-Étoile ce matin et à 10h, c'était déjà complet. Cela me prend du temps. Je perds une journée de vacances pour ça. En plus j'ai des amies qui ont été malades une journée après l'injection. Si c'est le cas cela me fera une journée de plus de perdue».

Krichen attendait lui la deuxième dose dont il aura besoin pour aller au travail dès le 15 janvier. «Le médecin est sorti pour expliquer que, normalement, les «troisièmes doses» doivent prendre rendez-vous dans un autre centre. Ici, la priorité est aux premières et deuxièmes doses, pourtant la plupart des gens attendent la troisième». Certains venaient de l'étranger. «J'ai déjà eu deux doses en Belgique et j'étais invité fin janvier pour la troisième. Mais je travaille au Luxembourg, je n'ai pas eu envie d'attendre et ici, c'était sans rendez-vous. Je me suis dit que j'allais essayer», lançait Kevin.

(L'essentiel/Nicolas Martin)