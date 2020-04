Combattre l'anxiété sans abuser de médicaments?

Coincé à la maison avec un virus qui rode dans le monde entier, y compris au Luxembourg, peut avoir un effet dévastateur au niveau psychologique. Les psychologues et psychiatres du Luxembourg ont transmis aux professionnels de la santé des recommandations pour combattre ce phénomène, sans tomber dans les médicaments chimiques trop durs. Des alternatives à base de plantes existent en effet et peuvent s'avérer efficaces.

Ainsi, de la passiflore prise en journée permettra de diminuer le stress, nous explique un pharmacien rencontré à la Cloche d'or. Si vous avez du mal à dormir, la valériane, elle aussi une plante, vous aidera à retrouver un sommeil réparateur. Des produits à base de mélatonine aideront aussi pour l'endormissement.

En tisane ou en cachets?

Si la dépression vous guette, vous pouvez prendre... du safran, un excellent antidépresseur naturel. À prendre en comprimé, pour un dosage optimal des molécules phytoactives. Le millepertuis, selon des essais cliniques, a un très bon effet sur la dépression légère à modérée. Mais attention, il présente beaucoup d'interactions médicamenteuses. Votre pharmacien pourra vous conseiller sur ce sujet.

Enfin, pour lutter contre l'anxiété que ne manque pas de causer la situation actuelle, la passiflore et la rhodiole peuvent être d'un grand secours. Comme la mélisse, bien que plus légère. Ces derniers produits peuvent aussi aider si le burn out menace, comme ça peut être le cas dans divers secteurs d'activités très sollicités en ce moment.

Mais comment absorber toutes ces plantes? En infusion ou en cachets? Pour notre pharmacien, «l'infusion peut déjà constituer un rituel qui apaise, et la chaleur de la boisson va aider à se dénouer». Mais «les principes actifs n'y seront pas dosés et certains ne sont pas solubles dans l'eau». Les cachets offrent donc plus de précision dans leur composition et, donc, d'efficacité.

