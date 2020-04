Les résultats de Discovery pas avant fin avril

«Pour les premiers résultats et des premières tendances, rien ne sera disponible avant au moins la fin du mois», a prévenu mercredi, la Pr Florence Ader qui pilote l'essai Discovery, destiné à trouver un antiviral efficace contre le Covid-19. C'est par une vidéo publiée sur YouTube que l'infectiologue a fait un premier point d'étape de cet essai clinique de grande ampleur, lancé le 22 mars et coordonné par l'Inserm. Il doit tester quatre traitements, dont la controversée hydroxychloroquine, sur 3 200 patients en Europe, dont au moins 800 en France et une poignée au Luxembourg aussi. Uniquement des patients hospitalisés et gravement atteints.

Seize jours après son lancement, entre 530 à 540 patients sont déjà entrés dans l'essai, dans 25 centres hospitaliers en France. Florence Ader n'a pas précisé si des patients européens avaient commencé à l'intégrer. Quatre traitements potentiels sont testés: l'antiviral remdesivir, l'association lopinavir/ritonavir, ces anti-rétroviraux combinés avec l'interferon beta et l'hydroxychloroquine, dérivé de l'antipaludéen chloroquine. Un autre groupe de patients reçoit des soins standards car «le seul moyen de prouver le bénéfice» d'un traitement, «c'est de le comparer à la seule référence qu'on connaisse», explique-t-elle.

«Le meilleur moment pour savoir s'ils ont eu le bénéfice du traitement, c'est J15»

Les antiviraux ont tous été fournis gracieusement par les différents laboratoires qui les fabriquent, précise encore la Pr Ader. Malgré les attentes très fortes autour de l'essai, pourquoi les premiers résultats ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines? «On considère que pour évaluer les thérapeutiques, le meilleur moment pour savoir s'ils ont eu le bénéfice du traitement, c'est J15» pour chaque patient. Donc «pour l'analyse globale des 100, 200, 300 premiers patients et des 300 premiers résultats, il va falloir attendre que chaque patient ait franchi ce cap du 15e jour», ajoute Florence Ader, s'exprimant depuis l'hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon (HCL) où elle pilote l'essai.

C'est un comité indépendant et international qui analysera et compilera ensuite les données brutes récoltées. Deux grandes approches sont testées contre ce nouveau coronavirus: des antiviraux pour combattre directement le virus comme pour Discovery, et des médicaments agissant sur le système immunitaire, pour contrôler la réaction inflammatoire de l'organisme.

(L'essentiel/afp)