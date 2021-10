Une dose de plus pour les vaccinés au Janssen

Une dose de plus pour les personnes vaccinées contre le Covid avec le vaccin Janssen, de Johnson & Johnson, dont une seule dose était nécessaire. Le gouvernement a approuvé ce vendredi, un avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) qui recommandait cette dose complémentaire.

Mais la deuxième dose ne sera pas du même vaccin. Les personnes qui ont reçu une dose de Janssen recevront une dose complémentaire de vaccin à ARN messager, donc Pfizer ou Moderna. Dans son avis, le CSMI recommande cette dose en plus, après analyse des «données d'efficacité du vaccin Janssen contre le variant delta, actuellement prévalent au Luxembourg et au vu de l'augmentation» de l'efficacité des vaccins, après une dose «booster». Administrée à partir de quatre semaines après l'injection de Janssen, elle doit «optimiser la protection» des personnes concernées.

Le vaccin de Johnson & Johnson n'est de loin pas le plus administré au Luxembourg. En effet, selon les dernières données de l'ECDC (Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies), 38 128 doses en ont été distribuées au Luxembourg, sur un total de plus de 773 700 injections, depuis le début de la campagne vaccinale.

