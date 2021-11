Les salles de fitness se passent du CovidCheck

CovidCheck ou pas? Les restaurants n'ont pas eu le choix. Les salles de sport si et elles ont presque toutes préféré faire l'impasse. «En instaurant le CovidCheck nous risquions de perdre une bonne partie de nos clients non vaccinés. Cela représentait un surcoût logistique et des soucis d'attente pendant les heures de pointe et avant chaque cours collectif», explique Charel Trierweiler, gérant de Factory4 à la Cloche d'Or et président de la Fédération luxembourgeoise de fitness, qui réunit presque tout le secteur, des petites salles aux grandes comme Basic Fit ou CK.

Dans la salle les avis étaient partagés. «On serait plus à l’aise avec le CovidCheck», estimait Andy. «Lorsque je me déplace entre les appareils de musculation, je dois mettre le masque, j’étouffe. Mais je continuerai à venir car j'ai un abonnement d'un an», abondait Andrea. Pour Nelson, en revanche, il était important de ne pas créer «de discrimination pour les non-vaccinés. Le fait de devoir porter le masque n’est pas contraignant pour moi». Même constat pour Nicolas, habitué à venir pendant une période creuse, à midi. «Nous portons tous un masque et respectons les gestes barrières. Mon discours serait différent si la salle était blindée». Les salles ont aussi dû s'adapter, réduire les groupes, multiplier les créneaux. «Un cours de spinning à 40 est passé à 16».

«Qui va payer 30 euros de test pour venir à la salle?»

Pour Charel Trierweiler, les salles qui ont perdu «en moyenne 40% de leur clientèle avec la crise sanitaire» et bénéficiaient, depuis septembre, d'une «bonne reprise ne pouvaient pas risquer de perdre des clients. Beaucoup m'ont dit "avec le CovidCheck je ne viendrai plus". Et c'est logique. Qui va payer 30 euros de test pour venir à la salle? Il n'y a pas un club au Luxembourg qui ne soit pas déficitaire. Une grande salle a fermé en septembre et d'autres sont au bord du gouffre», insistait le président de la Fédération.

«On respecte les distances, le masque, les désinfections des machines. C'est devenu une mécanique. Le CovidCheck pourrait nous faire perdre beaucoup de clients non vaccinés qui ont payé pour l'année. On ne pouvait pas les perdre ni les rembourser», note Liliana Mendes, de la salle Painworld à Gasperich.

À Strassen, Vitaly Fit applique en revanche le CovidCheck depuis plus d'une semaine. «Nous sommes dans les bâtiments du pôle thermal qui l'a adopté. La plupart de nos clients sont vaccinés. Avant le 1er novembre, nous offrions les autotests aux autres. Désormais il y a toujours la possibilité de tests PCR. Nous perdrons sans doute des clients, mais pas beaucoup. Et nous avons même de nouvelles inscriptions», insistait le coach Juan Pablo. Une dizaine, la semaine passée, «de gens qui nous ont dit qu'ils n'osaient plus faire du sport».

