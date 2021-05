L'allègement des restrictions validé par les députés

Les députés ont adopté à la majorité la nouvelle loi Covid, ce vendredi. Celle-ci, qui doit entrer en vigueur dimanche et s'appliquer jusqu'au 12 juin au moins, assouplit certaines restrictions. Ainsi, le début du couvre-feu interviendra non plus à 23h mais à minuit (il reste en vigueur jusqu'à 6h du matin).

À domicile, le nombre d'invités passe de 2 à 4. En outre, la loi prévoit un assouplissement dans le secteur horeca: on pourra ainsi être à 4 à table en terrasse d'un bar ou d'un restaurant. Les salles pourront aussi rouvrir, mais les convives devront présenter un test négatif pour manger ou boire à l'intérieur d'un établissement. Test PCR de moins de 72 heures, test antigénique rapide de moins de 24 heures ou autotest sur place seront indispensables pour pouvoir s'attabler à l'intérieur. En outre, l'horaire de fermeture est porté de 18h à 22h.

Les règles pour les rassemblements évoluent aussi. On pourra désormais se réunir à 150 en extérieur. Des rassemblements jusqu'à 1 000 personnes seront possibles avec un protocole sanitaire validé par la direction de la santé. Les huis clos pour les manifestations sportives sont supprimés mais il faudra continuer à porter un masque et respecter une distance de deux mètres. D'autre part, la pratique d’une activité musicale pourra se faire dans la limite de 40 personnes à l’air libre et à condition qu’une distance de 2 mètres soit respectée à tout moment.

(L'essentiel)