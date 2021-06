Décès suspects, effets, quel bilan pour les vaccins?

Depuis le début de la vaccination anti-Covid le 28 décembre au Grand-Duché, 1 444 cas de pharmacovigilance ont été recensés selon le nouveau rapport publié mercredi. Plus des deux tiers (1 042) concernaient des femmes. Cela représente 0,34% d’effets indésirables déclarés sur l'ensemble des 423 148 doses de vaccin administrées jusqu'ici. Ils restent donc très rares. La grande majorité (1 204 cas, soit 83%) est non grave avec des symptômes transitoires (quelques jours) et sans conséquence, précise le rapport.

Entre le 14 mai et le 11 juin, 89 cas de pharmacovigilance ont été signalés. Parmi ce total, 59 cas «graves» (240 depuis décembre 2020). 16 nouvelles hospitalisations ont eu lieu (50 au total depuis le début de la vaccination) ainsi que deux décès suspects (7 au total) et trois mises en jeu du pronostic vital (7 au total). Les effets graves doivent être signalés aux instances européennes (Eudravigilance) plus rapidement que les cas non graves (15 jours contre 90 jours). Il reste donc encore à ce jour «des effets indésirables non graves non déclarés».

«Les symptômes ont débuté plus d’un mois après la vaccination»

Concernant les cas de décès, «il s’agit de deux femmes âgées de 92 et 70 ans ayant des antécédents médicaux importants et pour lesquelles plusieurs causes alternatives ont pu mener au décès», indique le compte-rendu de la Division de la Pharmacie et des médicaments. La première personne a reçu Comirnaty de Pfizer et la deuxième Vaxzevria d’AstraZeneca.

«Les données actuelles ne permettent pas de conclure qu’ils sont liés à la vaccination, d’autant que les symptômes ont débuté plus d’un mois après la vaccination», souligne le rapport. Dans le détail, par vaccin, 1 236 déclarations d’effets indésirables ont eu lieu depuis le début de la vaccination pour Pfizer, soit environ 4 pour 1 000 injections. 45 ont été faites pour Moderna, soit environ 1 pour 1 000 injections, 157 pour AstraZeneca soit environ 2 pour 1 000 injections et enfin six pour le produit de Johnson & Johnson, soit environ 0,4 pour 1 000 injections. 135 cas graves ont été recensés avec Pfizer, le plus employé et 83 pour AstraZeneca.

