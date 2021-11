En Belgique, les bars fermés à 23h à partir de demain

«Nous voulons vraiment éviter aujourd'hui que trop de personnes soient trop près les unes des autres», a justifié le Premier ministre, Alexander De Croo, lors d'une conférence de presse. «La pression sur les hôpitaux ne cesse d'augmenter», a-t-il affirmé.

Les discothèques doivent à nouveau fermer, à partir de ce week-end, pour au moins trois semaines. Après plus de 18 mois d'inactivité forcée, elles avaient pu rouvrir en octobre, moyennant le respect de protocoles sanitaires stricts. Les compétitions sportives en intérieur se feront à nouveau sans public, et les réceptions privées dans un espace clos «sont interdites», à l'exception des mariages et des funérailles, avec au maximum 50 convives dotés d'un pass sanitaire.

Les cafés et restaurants doivent fermer à 23 heures, et les clients être obligatoirement assis, à six maximum par table. Le public ne pourra plus être debout dans un concert.

1,25 million de Belges ont eu ce rappel

Toutes ces nouvelles mesures feront l'objet d'une première évaluation le 15 décembre, a précisé M. De Croo. «Les réunions privées sont interdites et s'il y a des réunions publiques à l'intérieur elles sont soumises à des règles très strictes», a relevé à ses côtés le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en rappelant l'importance de la vaccination. «Si vous n'êtes pas vacciné, le risque de se retrouver à l'hôpital est huit fois supérieur que pour une personne vaccinée», a dit ce responsable socialiste flamand.

En Belgique, 75% de la population (88% des plus de 18 ans) a reçu une première vaccination complète. Des centres de vaccination devraient rouvrir, dès la semaine prochaine, pour permettre d'accélérer l'administration de la dose de rappel, un des principaux objectifs des autorités. À ce jour, 1,25 million de Belges ont eu ce rappel, prévu d'abord pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables.

Pas de «bulles»

Le gouvernement n'a pas souhaité limiter à nouveau les «bulles» de contacts privés à domicile, mais a fait appel au «bon sens» des Belges, notamment pour «protéger les personnes âgées».

Alexander De Croo avait tenu des propos alarmistes, jeudi, pour justifier la convocation en urgence, vendredi matin, du comité de concertation (associant les chefs des exécutifs régionaux) pour adopter ces nouvelles mesures. La hausse des contaminations - près de 17 000 par jour en moyenne - et des hospitalisations est «supérieure aux courbes les plus pessimistes» esquissées la semaine dernière par les experts, avait dit le dirigeant libéral flamand.

(L'essentiel/AFP)