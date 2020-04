Ils sont confinés «avec les cafards et la crasse»

«C'est un peu comme en prison, sans les barreaux!», lâche Amayes, 21 ans, contraint comme plusieurs centaines d'étudiants lillois de rester confiné «dans quelques mètres carrés remplis de cafards», au sein des résidences insalubres du Crous à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Au cœur du «campus scientifique» de l'Université de Lille, plus d'une dizaine de bâtiments vétustes, construits dans les années 1960 et pour certains jamais réhabilités, accueillent les étudiants «les plus pauvres de la fac», pour quelque 162 euros par mois.

«Ici, la situation est catastrophique et le confinement insupportable! Il amplifie tous les problèmes qu'on essaye tant bien que mal d'oublier», soupire Nora, 24 ans, depuis sa chambre délabrée de la résidence «Camus». Tremblant de dégoût, elle décrit sous un prénom d'emprunt son «horrible 9 m²»: «Les traces d'humidité, les moisissures», le manque d'isolation, les trous et plinthes décollées, les radiateurs en panne ou encore «la porte cassée du rez-de-chaussée, qui s'ouvre sans clé ni code».

«J'ai vraiment peur de tomber malade»

Depuis plusieurs mois, «les sanitaires du bâtiment sont condamnés à tous les étages». Seules «deux toilettes et deux douches restent ouvertes» pour plus de 150 personnes, assure-t-elle, pestant contre ces «simples robinets au débit faible» et qui crachent une eau «juste tiède». «Comment respecter la distanciation et l'hygiène, quand 50 personnes défilent et que les femmes de ménage passent tous les deux jours?», demande Sofiane, en master en génie civil.

Déplorant «la saleté, la crasse permanente», tous racontent ne sortir «qu'avec essuie-tout et désinfectant» pour «nettoyer avant chaque passage». «J'ai vraiment peur de tomber malade, car si ça m'arrive, je serai seule», frissonne Nora, dont la famille vit au Maroc. Réveillé «à deux heures du matin par des gouttes d'eau venues du plafond», Hamdi, 26 ans, a changé de bâtiment récemment. «Mais ce qui me tue, c'est les insectes», confie-t-il, devenu «phobique des punaises de lit», après avoir été «mangé pendant des semaines».

Les cafards sont partout. Des conditions «vraiment indignes, même pour un petit loyer», conclut Amayes, en master de management stratégique. Déplorant cette situation, le directeur du Crous, Emmanuel Parisis, assure avoir lancé «un grand plan de réhabilitation» de 50 millions d'euros, financé par l'État.

