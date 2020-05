À 103 ans, elle célèbre sa guérison avec une bière

Lorsque la famille de Jennie Stejna a appris que l'Américaine de 103 ans avait été contaminée au coronavirus fin avril, tout le monde s'est préparé au pire. Qui plus est, les premières nouvelles suivant son hospitalisation n'ont pas été rassurantes. La vieille femme avait tout simplement cessé de s'alimenter.

Quand le mari de sa petite-fille a appelé cette dernière pour lui demander si sa grand-mère était prête à partir, elle a répondu: «Oh oui!». La famille lui a même passé un dernier coup de fil pour lui faire ses adieux...

«Je ne suis plus malade. Sortez de ma chambre!»

Et pourtant, le miracle a bel et bien eu lieu. La centenaire du Massachusetts a été testée négative début mai, ne souffrant de plus aucun symptôme. Une sacrée persévérance qui lui a valu une jolie récompense.

Plutôt fêtarde comme le confie la famille, Jennie Stejna a célébré sa guérison avec...une bière bien fraîche, en plus de lancer un petit mot au personnel hospitalier qui a pris soin d'elle: «Je ne suis plus malade. Sortez de ma chambre!».

(th/L'essentiel)