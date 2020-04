«Je suis à bout… Je n'en peux vraiment plus»

Spécialisée dans les sondages et les études de marché, la société Quest market intelligence s'est intéressée aux attitudes de la population pendant le confinement. Elle a souhaité dresser un état des lieux précis à un moment donné, «pour aider les entreprises et les institutions à piloter leurs actions». Le sondage, réalisé du 14 au 17 avril, à partir de 800 interviews représentatives de la population résidente, montre notamment les conséquences du confinement sur la santé psychologique des résidents.

Constat relativement alarmant, plus d’un citoyen sur dix semble se trouver actuellement dans un état mental critique, selon les résultats collectés. 9% des sondés disent «s'inquiéter beaucoup» et 3% ont l'impression d'être «à bout». 46% se sentent «tendus» mais s'estiment capables de gérer la situation.

«Les gens vont redécouvrir les vraies valeurs»

Certaines personnes sondées ont laissé des messages pour exprimer leur inquiétude ou leur désarroi: «Pendant cette période de confinement, je suis toute seul chez moi - tout le temps. Je suis à bout, j'en veux et j'en peux plus...», a expliqué l'une d'elles. «J’ai une santé fragile et je suis inquiète car je ne trouve pas que la population soit sérieuse face aux mesures de protection. Je crains qu’il y ait une reprise de la pandémie», a indiqué une autre.

Le sondage montre aussi que la crise sanitaire aura des répercussions sur le futur mode de vie de la population. Près des deux tiers des répondants pensent que leur attitude sera différente à la fin de l'épidémie. 35% pensent que leur mode de consommation va changer et 30% que les relations sociales seront différentes. La globalisation sera freinée, les économies vont redevenir plus nationales, voire locales pour 45% des sondés. «Les gens vont redécouvrir les vraies valeurs et les choses simples de la vie», estiment 38% des sondés.

L'étude de Quest market intelligence souligne également la très forte confiance des résidents dans les institutions du pays. La Santé, le gouvernement et la police, les autres ministères et administrations publiques recueillent en moyenne plus de 85% d'opinions favorables ou très favorables. Les sondés mettent en exergue la rapidité (61%), l’engagement (43%) et le pragmatisme (43%) des actions et acteurs publics, avec en particulier une très nette amélioration de la perception des agents publics.

(pp/L'essentiel)