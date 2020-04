Attention, la fumée peut transmettre le virus

Les fumeurs sont-ils de super-contaminateurs? Oui, pour le Comité national contre le tabagisme en France qui évoque les risques de contagion provoqués par la fumée de tabac. «Les fumeurs infectés sont des contaminateurs potentiellement majeurs, du fait de leur toux fréquente et de la présence dans la fumée de tabac de particules sur lesquelles se fixent les virus qui peuvent alors être inhalées par l'entourage».

Ces particules se déposent sur les meubles, tapis, vêtements», précise également le communiqué. Un risque qui concerne également les vapoteuses. «Les nuages de fumée et de vape produits sont détectés jusqu’à 10 mètres autour de l'usager», explique le CNCT, qui invite les fumeurs et vapoteurs à ne pas fumer à leur domicile pour ne pas contaminer leur proches. À l'extérieur, il leur est conseillé de garder une distance de sécurité d'au moins 10 mètres avec les passants et les autres habitations.

Selon le CNCT, les fumeurs sont plus susceptibles de développer des formes graves du coronavirus lorsqu'ils sont contaminés. Le fait de fumer «altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires». D'après certaines études, la nicotine contenue dans le tabac pourrait toutefois avoir un effet protecteur contre le coronavirus. En revanche, les effets sur les vapoteurs sont plus incertains: «Il est trop tôt pour dire s'ils sont plus souvent atteints et/ou présentent des formes plus sévères que les non-fumeurs non-vapoteurs», explique le CNCT.

(Thomas Holzer/L'essentiel)