3,2 milliards investis pour des médicaments

Les autorités américaines ont annoncé jeudi leur intention d'investir 3,2 milliards de dollars en vue d'accélérer la recherche et le développement de médicaments antiviraux contre le Covid-19 et de futures pathologies. Ce projet, baptisé «programme antiviral contre les pandémies», est financé grâce aux fonds du plan de relance de 1 900 milliards de dollars, défendu par Joe Biden et adopté par le Congrès en mars.

«Les antiviraux sont un complément important aux vaccins existants, surtout pour les individus atteints de certaines maladies pouvant les exposer à davantage de risques, pour ceux potentiellement moins protégés par les vaccins», a expliqué à des journalistes le Dr Anthony Fauci, conseiller médical de la Maison-Blanche. Ces médicaments antiviraux pourraient aussi jouer un rôle face aux nouveaux variants contre lesquels les vaccins actuellement en circulation offrent moins de protection, a-t-il ajouté.

Le programme permettra d'accélérer les essais cliniques pour des pilules antivirales à différents stades de leur développement, telle que le Molnupiravir du laboratoire Merck et les médicaments de Pfizer et Atea-Roche. Ces antiviraux doivent être pris par les patients très tôt après confirmation de l'infection afin d'empêcher que la maladie ne parvienne à son stade le plus grave, à l'instar de l'oséltamivir contre la grippe. Ces 3,2 milliards serviront aussi à financer la rechercher de nouveaux antiviraux, pas seulement contre le SARS-CoV-2 ou les coronavirus en général, mais aussi contre d'autres familles de virus vus comme présentant une potentielle menace pandémique.

