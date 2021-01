Notre peau souffre des mesures barrières

Le port du masque protège contre le coronavirus mais sa généralisation favorise aussi l’apparition de l’acné et de l’eczéma sur le visage. La dermatologue Marianne Meli recommande de changer régulièrement de masque et, s’il est en tissu, de le nettoyer à l’eau très chaude.

«Nous avons beaucoup de nouveaux patients qui ont développé des symptômes depuis l’obligation de porter le masque et le nettoyage accru des mains», poursuit la docteure en dermatologie et vénérologie. Les cas augmentent en raison de la chaleur et de l’humidité importante sous la protection.

Ces caractéristiques favorisent l’acné et l’eczéma. Marianne Meli conclut qu’il est «primordial d’hydrater plus si l’on a une peau sèche et de nettoyer davantage le visage dans le cas d’une peau grasse.» La même chose est valable pour les mains.

(L'essentiel/Nadine Wechsler/awa)