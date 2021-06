Même avec la chaleur, il faut garder son masque

Avec des températures supérieures à 30°C annoncées jusqu'à jeudi, certains sont tentés de faire tomber le masque. Pourtant la Direction de la Santé a rappelé mardi à L'essentiel que malgré les fortes chaleurs «le port du masque reste obligatoire dans toutes les situations prévues par la loi». Le Dr Françoise Berthet, Directrice de la Santé adjointe, reconnaît néanmoins que le masque «peut se révéler moins confortable lors de fortes chaleurs, en particulier lorsqu’il est humide. (...) Un masque mouillé est moins efficace et l’humidité le rend moins perméable à l’air, ce qui impose un effort respiratoire majoré, qui peut être très inconfortable.

Pour ces motifs, il est recommandé de changer de masque dès que ce dernier est mouillé». Et donc d'avoir avec soi des masques propres et secs. «Il peut également être plus confortable de planifier une alternance entre des situations qui requièrent le port du masque et celles qui ne le requièrent pas», précise le Dr Berthet.

Rappels utiles

En revanche, elle assure que même quand il fait très chaud le masque «ne constitue pas un danger spécifique pour la santé». Au contraire de la température ambiante élevée.

En cas de forte chaleur, il est conseillé d’adapter le niveau de son activité physique et de suivre les recommandations suivantes: boire au moins 1,5 L d’eau par jour, passer du temps dans des lieux frais et à l’ombre, éviter les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes, se rafraîchir en prenant des douches ou des bains partiels (mains, pieds).

(L'essentiel/Noémie Koppe)