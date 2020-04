L'e-​​vélo et son peloton virtuel font un vrai tabac

Le monde de la petite reine était «connecté» depuis longtemps. C'est une des premières communautés à avoir envahi Twitter, il y a plus d'une dizaine d'années. Cette fois, ce sont des réseaux sociaux spécifiques qui permettent aux fans d'avoir leur dose de compétition. Ce ne sont certes que des dérivés des grandes épreuves annulées ou repoussées à cause de la pandémie de coronavirus, mais ça marche!

Il y a une semaine, la mise en place par l'organisateur du Tour des Flandres d'une «Ronde» virtuelle a fasciné en Belgique. Plus de 600 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 50% d'audience pour la chaîne Sporza. Ce dimanche, c'est l'équipe Ineos qui a invité ses fans à «rouler» avec elle grâce à l'application Zwift, qui simule des conditions de course. Ils ont été 15 530 cyclistes d'intérieur – un record – à participer à la fête.

La formation britannique a ensuite mis en place une épreuve de quelque 40 kilomètres entre ses pros, confinés chez eux et divisés en quatre équipes. Ils ont été plus de 100 000 à regarder, sur YouTube, la nouvelle recrue australienne Rohan Dennis l'emporter haut la main. Les suiveurs ont aussi pu apprécier le retour en forme de Chris Froome, bon 6e. «C'était fantastique. J'étais scotché devant mon écran et c'était sympa à regarder», s'est enthousiasmé Sir Dave Brailsford, le manager. Du 22 au 26 avril prochain, c'est à un Tour de Suisse virtuel que s'attaquera tout ce petit monde.

«Le niveau est fou»

Daniel Atienza, ancien cycliste professionnel, s'est confié sur cette nouvelle tendance. «Premièrement, il ne faut pas se le cacher, l'e-sport prend de l'ampleur. Il a son public. Deuxièmement, c'est un palliatif, c'est clair. On est en manque de vélo! Je me considère comme un fan et un suiveur assidu, mais si on m'avait dit il y a 2 mois que j'allais suivre des courses virtuelles… Et pourtant, j'ai regardé ces épreuves».

Le cycliste retraité connait bien l'application Zwift, car il l'utilise en hiver. «Le niveau est fou. On peut vite être dégoûté. S'entraîner sur des rouleaux, il n'y a rien de plus ennuyant au monde. Mais ça, c'est comme un jeu vidéo. On sent l'aspiration. Il y a aussi une tactique, ce qui rend fous les professionnels qui n'en ont pas l'habitude. Si ça va vite, quand tu perds 3 mètres, après tu ne reviens jamais», explique-t-il.

(L'essentiel)