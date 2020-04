Les gros festivals passent à la trappe à tour de rôle

Encore deux acteurs de poids dans le monde des festivals qui va passer son tour en 2020. Après Coachella, aux États-Unis, Glastonbury, en Grande-Bretagne et autres Eurockéennes ou Vieilles Charrues, en France, c'est au tour de Tomorrowland, en Belgique et du Rock am Ring, en Allemagne, de devoir annuler leurs édition édition. L'énorme festival électronique belge aurait dû avoir lieu du 17 au 19 juillet et du 24 au 26 juillet. L'immense festival rock allemand était prévu du 5 au 7 juin.

«Malheureusement, à cause de la pandémie, nous vivons tous une période exceptionnelle. Ces dernières semaines, nous avons mené de nombreuses consultations avec notre gouvernement ainsi qu'avec des experts internationaux. C'est notre mission d'unir les gens à travers le monde, mais c'est aussi une priorité de veiller à leur santé et leur sécurité. C'est donc avec grande peine que nous vous informons que le festival ne pourra pas avoir lieu en 2020», a communique Tomorrowland mercredi.

«Décision décevante»

Il s'est encore dit «triste, déçu et en colère» tout en restant optimiste pour l'avenir: «Nous savons que nous reviendrons plus fort. Ce que nous avons initié en 2005 (NDLR: année de la première édition) est devenu un symbole global très fort. Nous triompherons ensemble». Les 400 000 billets, qui s'étaient écoulés en une poignée de minutes, restent valables pour 2021, du 16 au 18 juillet et du 23 au 25 juillet.

Même principe en Allemagne, où les festivals jumeaux Rock am Ring et Rock im Park sont annulés, a annoncé l'organisateur MLK jeudi. Une décision «naturellement décevante», pointe MLK. «Mais nous comprenons pleinement que cette mesure était inévitable dans l'intérêt de la sécurité et de la santé de tous». En Allemagne, tous les grands événements sont annulés jusqu'au 31 août.

Ausverkaufte Festivals am Ring und im Park wegen des Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagthttps://t.co/rMNHLdV8wn pic.twitter.com/zwXkLbrJFk — Rock am Ring (@rockamring) April 16, 2020

Les deux festivals frères affichaient déjà presque complet, avec des têtes d'affiche comme Green Day, Volbeat ou System of a Down. Les prochaines éditions sont prévues du 11 au 13 juin 2021. Ceux qui avaient déjà acheté des billets seront informés des démarches à effectuer dans les prochains jours. En 2019, 86 000 personnes avaient assisté au Rock am Ring, festival légendaire né en 1985.

(L'essentiel/fec)