Même la mort n'a pas pu séparer ces amoureux

Jerry Williamson et son épouse Frances ont passé toute leur vie ensemble, et c'est ensemble qu'ils s'en sont allés. Après plus de cinquante ans de mariage, les deux Américains de 72 ans ont succombé au coronavirus à six minutes d'intervalle, mercredi 1er avril dans le Mississippi. Ils sont partis en se tenant la main, a raconté leur pasteur Rick Clark lors d'une cérémonie d'hommage diffusée lundi en direct sur internet.

Jerry et Frances, qui vivaient à Long Beach, étaient des inconditionnels des croisières, relate Fox News. Il leur arrivait d'en faire jusqu'à vingt par année, malgré le fait qu'ils rentraient rarement chez eux en bonne santé. «Si je ne me trompe pas, il me semble à chaque fois qu'ils revenaient d'une croisière, ils étaient malades», a expliqué le pasteur. Lors de son dernier voyage, c'est le coronavirus que le couple a contracté.

«Il était terrifié»

Alors, quand les proches de Jewel et Jerry ont appris qu'ils étaient rentrés de croisière en petite forme, ils ne se sont pas inquiétés outre mesure. «Mais ensuite, nous avons appris que Frances avait été mise sous respirateur. Jerry m'a appelé et je pouvais ressentir les larmes dans ses yeux. Il était terrifié», a raconté Rick Clark pendant la cérémonie. Lui aussi diagnostiqué positif, Jerry a été hospitalisé à Gulfport, où il s'est éteint aux côtés de son épouse.

Le couple laisse derrière lui deux enfants, huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants.

(L'essentiel/joc)