Une «super-​​immunité» pour les vaccinés et guéris

C’est une étude très encourageante qui a été menée à l’Université d’Innsbruck en Autriche sur 100 participants et que relate le magazine allemand Focus. En effet, elle montrerait qu’il est possible d’atteindre ce que l’on appelle une super-immunité contre le Covid, qui serait en plus efficace contre le variant Omicron et tous les autres à venir.

Pour y parvenir, deux facteurs sont importants: il faut d’une part être vacciné, d’autre part avoir été malade du Covid. Peu importe l’ordre. Du coup, une personne doublement vaccinée qui contracte tout de même le virus a de bonnes chances d’être considérée comme «super-immune». Tout comme une personne malade qui s’est ensuite fait vacciner.

Jusqu'à 2000% de plus

Cette immunité dite «hybride» permettrait de neutraliser toutes les formes de Covid, y compris l’Omicron, selon les auteurs de l’étude. Ses résultats doivent toutefois encore être évalués par des experts indépendants.

Mais ils rejoignent ceux d’une étude menée par des chercheurs de l’Oregon publiée mi-décembre dans le Journal of the American Medical Association et qui démontre que les personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19 développeraient une immunité exceptionnelle si elles contractent ensuite le virus. La protection ainsi accordée serait de 1000 à 2000% supérieure à celles des patients non infectés, selon ses auteurs.

(L'essentiel/cht)