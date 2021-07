«En octobre, la pandémie de Covid sera derrière nous»

La «quatrième vague» provoquée par la propagation du variant Delta a douché une partie de l'optimisme en Europe. Et pourtant, la situation pourrait ne pas être aussi dramatique que redouté, après les vacances d'été. C'est en tout cas la conclusion du célèbre épidémiologiste britannique Neil Ferguson.

Le professeur s'appuie sur la toute récente baisse du nombre de contaminations au Royaume-Uni, l'un des premiers pays d'Europe concerné par l'émergence de la souche indienne. Une dynamique qui coïncide avec la fin de l'Euro de football. «Les gens allaient au pub et restaient à l’intérieur, ce qui a entraîné un pic de contamination. Désormais, il fait plus chaud et les personnes sortent davantage».

Pour Neil Ferguson, la vaccination change profondément la donne en matière de calcul: «Je pense que le plus dur de la pandémie sera derrière nous en septembre-octobre. Le Covid sera toujours là, des gens en mourront encore, mais le gros de l'épidémie sera passé», explique-t-il, tout en se montrant prudent sur les derniers chiffres observés. Le scientifique incite aussi les personnes à ne pas trop se relâcher. «C'est une maladie dangereuse, il faut utiliser les outils dont nous disposons, en particulier l'isolement des personnes malades».

Le «père» du confinement

Membre du prestigieux et influent Imperial College de Londres, Neil Ferguson s'était fait remarquer au tout début de la pandémie, en délivrant un modèle de calcul alarmiste. Lui et son équipe prévoyaient en effet 510 000 morts au Royaume-Uni et 2,2 millions aux États-Unis sans mesure de freinage. C'est lui également qui avait recommandé la méthode du confinement sur la base de ces prévisions. Des conseils suivis par le gouvernement britannique, au même titre que de nombreux autres pays d'Europe comme le Luxembourg.

À l'instar du Royaume-Uni, le Grand-Duché a connu un rebond du nombre de contaminations, après la fête nationale du 23 juin dernier. Mais les chiffres se sont stabilisés depuis. À l'hôpital, l'afflux de patients est pour l'instant contenu grâce notamment à la vaccination. 326 694 personnes, soit plus de la moitié des résidents, bénéficient d'une couverture vaccinale complète.

(Thomas Holzer/L'essentiel)