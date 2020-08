Un milliard de «Spoutnik» ont déjà été commandés

Le vaccin contre le coronavirus développé en Russie a été baptisé «Spoutnik V» (V comme vaccin, ndlr), en référence au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite, a déclaré le fonds souverain, impliqué dans son développement. «Plus d'un milliard de doses» ont été pré-commandées par 20 pays étrangers, a affirmé le patron de ce fonds Kirill Dmitriev, précisant que la phase 3 des essais commençait mercredi.

Le fonds souverain a précisé que le début de la production industrielle était prévu en septembre. Son nom commercial, Spoutnik V, témoigne de l'ambition russe en la matière et du succès historique que Moscou voit dans son développement, car il se réfère à la victoire politico-scientifique qu'était la mise en orbite du satellite Spoutnik 1 par l'Union soviétique en pleine Guerre Froide.

«Immunité durable»

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa avait développé le «premier» vaccin contre le nouveau coronavirus, assurant qu'il donnait une «immunité durable». Le ministère de la Santé a affirmé qu'une double inoculation «permettait de former une immunité longue», estimant qu'elle pouvait durer «deux ans».

Dans les semaines précédant cette annonce, des scientifiques étrangers ont exprimé leur préoccupation face à la rapidité de la mise au point d'un tel vaccin et l'OMS avait appelé au respect de «lignes directrices et directives claires» en la matière. Selon les autorités russes, les enseignants et le personnel médical devraient commencer à être vaccinés dès le mois d'août avant que le vaccin ne soit mis en circulation le 1er janvier 2021 dans la population.

«La justesse de l'approche russe»

M. Dmitriev a pour sa part condamné «des attaques médiatiques coordonnées» contre le vaccin russe, qui auraient «tenté de discréditer et de dissimuler la justesse de l'approche russe». Il a affirmé que «la sécurité et la santé de gens ordinaires» avaient été «prises en otage par des divergences politiques». «L’approche politisée du vaccin russe par un certain nombre de pays occidentaux met en danger la vie de leurs citoyens. Au lieu d'attaquer constamment la Russie, qui sera le premier pays au monde à enregistrer un vaccin contre le coronavirus, il serait préférable de s'engager dans un dialogue constructif avec nous», a-t-il ajouté.

Dans une vidéo de présentation du vaccin diffusée à la presse par le fonds souverain, l'on voit le vaccin-satellite Spoutnik libérer la planète Terre du coronavirus. En filant la métaphore spatiale, M. Dmitriev a appelé de ses vœux une coopération avec les États-Unis, «comme lors de la mission Soyouz-Apollo dans les années 1970».

(L'essentiel/afp)