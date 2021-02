La fin de la pandémie pas avant l'été 2022?

L'épidémie du Covid-19 ne sera pas maîtrisée avant l'été 2022, a avancé jeudi, l'épidémiologiste Didier Pittet, ajoutant toutefois que l'«on retournerait au théâtre» et que l'on retrouverait «d'autres activités sociales» avant cette échéance. «C'est en été 2022 qu'on pourra réellement faire un véritable bilan de la situation et tout sera beaucoup plus facile», a déclaré sur France Inter le professeur Pittet, inventeur du gel hydroalcoolique et président de la mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France. «Mais on retournera au théâtre avant et il y aura d'autres activités sociales agréables».

Les deux prochains mois vont être délicats car «on est encore en hiver et on sait que les virus respiratoires aiment cette période», a-t-il dit. Il y aura «ensuite la campagne de vaccination» et on pourra faire «un premier bilan au début de l'été». «Mais on va ensuite se propulser vers l'automne et il y aura certainement d'autres variants, peut-être qu'il faudra d'autres vaccins, il faudra encore pouvoir passer un automne qui ne sera pas un automne normal», a poursuivi l'épidémiologiste.

Également chef du service de contrôle des infections aux Hôpitaux universitaires de Genève, Didier Pittet s'est pourtant dit «optimiste» face aux derniers chiffres de l'épidémie en France. «On est dans un plateau stable, relativement élevé avec un nombre de transmissions qui continue à se faire, mais c'est tout de même un plateau», a déclaré le médecin. «On est dans une sorte de vigilance armée, de manière à éviter de devoir payer avec un retour de l'épidémie à des taux plus élevés».

(L'essentiel/afp)