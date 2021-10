Des milliers de doses de vaccin bientôt périmées

Toutes les doses de vaccin commandées seront-elles utilisées avant d'être périmées? C'est la question qu'ont posée les députés écologistes Stéphanie Empain et Marc Hansen. Paulette Lenert, ministre de la Santé, s'est voulue transparente et a fourni les chiffres. Au 15 octobre, le Luxembourg disposait actuellement de 183 889 doses dont 127 584 doses de Pfizer, 31 800 doses de Moderna, 13 110 doses d'AstraZeneca et 11 405 doses de Janssen.

Les doses d'AstraZeneca vont atteindre bientôt la date de péremption (30 novembre 2021), tout comme certaines doses de Moderna (28 novembre) tandis que les autres sont encore valables jusqu'à début 2022 et même jusqu'à l'été 2023.

56 000 doses d'Astrazeneca au Cap-Vert

La ministre a indiqué que les stocks étaient «gérés sur base du principe «first in, first out» afin de limiter le risque de voir périmer des doses». Et d'ajouter que «compte tenu des vaccinations prévues (premières et deuxièmes doses, rappels avec une troisième dose), les doses les plus proches du délai de péremption, pourront être utilisées prioritairement».

Le Luxembourg a également la possibilité de donner des doses dans le cadre du programme COVAX. C'est par ce biais que les autorités luxembourgeoises ont expédié 56 000 doses d'Astrazeneca au Cap-Vert.

(mc/L'essentiel)