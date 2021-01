«Hausse des cas probable à cause du variant»

Lors de leur point presse, le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert ont eu l'occasion, à plusieurs reprises, de rappeler que l'épidémie semble sous contrôle au Grand-Duché. «Avec une moyenne de 137 nouveaux cas par jour au cours des sept dernières journées et un taux de positivité de 1,86%, nous nous situons en dessous des pays voisins», a ainsi indiqué Paulette Lenert.

«Les résultats des tests sur ordonnance (NDLR: taux de positivité de 4,22%) sont comparables à ceux de la France et de la Belgique et meilleurs que chez nos voisins allemand et néerlandais, a-t-elle ajouté. De plus, nous ne constatons pas d'effet négatif lié aux fêtes, ce qui veut dire que les gens ont plutôt bien respecté les gestes barrières». La ministre de la Santé a aussi rappelé que les hôpitaux disposent à nouveau d'une bonne marge de sécurité, avec 63 patients en soins normaux et 14 en soins intensifs.

«Personne ne peut présager de l'avenir»

Des chiffres certes encourageants mais qui risquent de changer avec l'apparition au Grand-Duché du variant britannique (NDLR: douze cas détectés à ce jour). «Ce virus se répand plus vite et les gens risquent de se contaminer davantage, a concédé Paulette Lenert. Nous devons donc nous attendre à des chiffres de contamination plus élevés prochainement, et une période délicate nous attend».

Interrogés sur l'éventualité d'une prolongation jusqu'à l'été des mesures restrictives - et compte tenu de l'apparition du variant britannique - le Premier ministre et la ministre de la Santé n'ont rien voulu exclure. «Personne ne peut présager de l'avenir. De nombreuses recherches sont en cours sur les variants et nous devons continuer à faire preuve d'une grande flexibilité sur le sujet», a encore précisé Paulette Lenert.

