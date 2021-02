Les phases 2 à 6 du vaccin sans les frontaliers

En tout, la campagne de vaccination au Luxembourg sera au final ventilée en six phases, dont la première est toujours en cours. «Nous distinguons deux catégories de vulnérabilité, précise la ministre de la Santé Paulette Lenert. Une vulnérabilité en fonction de l'âge, où l'âge en soi est un facteur. Plus on est âgés, plus le risque est élevé. Et à côté de ça, il y a les vulnérabilités médicales, avec une gradation» selon la gravité.

Ces critères ont donc servi à répartir la population pour les cinq phases à venir, de la phase 2 avec les personnes de plus de 75 ans et les personnes hautement vulnérables en raison de leur santé, jusqu'à la phase 6, les 16-54 ans. Et pour l'instant, ces phases ne concernent pas les frontaliers.

«La stratégie peut changer en cours de route»

«Les frontaliers sont couverts à partir du moment où on a des catégories socio-professionnelles qui sont visées, c'est le cas en phase 1 (les soignants et personnes travaillant en maisons de soins, notamment, ndlr), explique Paulette Lenert. Après quand on va aller vers la population générale en fonction de l'âge, ce sont les résidents» qui sont concernés.

«La stratégie peut changer en cours de route en fonction du type de vaccins qu'on a, des quantité éventuellement. Mais là, on est dans une optique de précarité des vaccins, donc en suivant l'âge, on reste avec la population nationale».

(L'essentiel/Jérôme Wiss)