Les députés ont validé les nouvelles règles

Les députés ont validé ce mardi une énième loi Covid, la 27e précisément et la troisième en moins d’un mois. Seule la majorité (31 voix) l'a approuvé. Mars Di Bartolomeo (LSAP), président de la commission Santé, a évoqué la nécessité de réagir du fait de «l’explosion du nombre de contaminations» avec le variant Omicron. «Le nombre d’hospitalisations reste stable, mais cela peut rapidement évoluer, nous devons être prêts», argumente-t-il. Enfin, il entend «encourager les vaccinés à effectuer un rappel».

Le texte prévoit une durée de validité de neuf mois pour les certificats de vaccination, à compter de la dernière dose reçue. Les personnes ayant reçu leur dose de rappel bénéficient d’une validité illimitée. Après infection, la durée d’isolement est réduite à six jours pour les vaccinés (si tests négatifs les 5e et 6e jours) et à 10 jours pour celles «qui ne disposent ni d’un schéma vaccinal complet ni d’une vaccination de rappel de moins de six mois». Enfin, les tests dans les établissements soumis au CovidCheck 2G+ ne concernent pas les personnes ayant reçu une dose de rappel, bénéficiant d’un schéma vaccinal complet de moins de six mois et rétablies dans le même délai.

«Une obligation de facto de se vacciner»

La majorité a naturellement soutenu le texte, Gilles Baum (DP) insistant sur la nécessité de la réduction de l’isolement pour soutenir les entreprises, tandis qu’Yves Cruchten (LSAP) a rappelé le poids des non-vaccinés dans les services hospitaliers d’urgence. De son côté, Josée Lorsché (Déi Gréng) a loué des mesures qui doivent éviter le confinement, «trop pénalisant pour de nombreux secteurs». En revanche, le CSV, par la voix de Claude Wiseler, s’est dit «opposé au texte», du fait «d’une logique de renforcement des contraintes qui ne s’impose pas». Le député a défendu certains points, comme la validité illimitée du certificat après un rappel vaccinal, mais déplore «des incohérences, par exemple le fait que les tests rapides, jugés pas assez fiables, suffisent pour quitter un isolement».

Pour l’ADR, Jeff Engelen a dénoncé «une obligation de facto de se vacciner, car les tests ne sont plus acceptés partout» et évoqué «des questions juridiques». Son groupe a voté contre le texte, tout comme déi Lénk. «Ce texte un peu compliqué affaiblit la confiance que peuvent avoir les citoyens», a lancé Nathalie Oberweis. Elle a insisté sur le coût des tests PCR, qui «devraient rester gratuits et accessibles». Sven Clement a également demandé à ce que les tests soient accessibles à tous, «vaccinés ou non» et reproché «des mesures antisociales».

Évidemment, le gouvernement a défendu son projet. «Une personne sur huit en soins intensifs est vaccinée!», a martelé Xavier Bettel (DP), Premier ministre. Il évoque une épidémie qui «oblige toujours à réagir rapidement». Un argument aussi utilisé par Paulette Lenert (LSAP), sa ministre de la Santé. Cette dernière a affirmé que le vaccin avait «toujours son efficacité, en attendant l’arrivée de vaccins de nouvelles générations».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)