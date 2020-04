Des inflammations liées au virus chez les enfants?

L'alerte doit être prise au sérieux, car elle émane des autorités sanitaire britanniques. Le NHS (National Health Service) a mis en garde contre un nombre croissant d'enfants admis pour une inflammation aiguë «potentiellement liée au coronavirus».

«Au cour des trois dernières semaines, nous avons rencontré de plus en plus d'enfants souffrant d'inflammations multiples», écrit la direction du NHS à Londres. Certains ont été hospitalisés et placés en soins intensifs. Nausées, maux d'estomacs, diarrhées, douleurs cardiaques, les symptômes rencontrés sont nombreux et s'apparentent à une forme sévère de coronavirus. Des cas similaires ont été répertoriés en Italie et en Espagne.

Ni le nombre d'enfants concernés, ni l'âge moyen des patients ne sont connus pour l'instant. Une seule certitude, plusieurs d'entre eux ont été testés négatif au coronavirus. Impossible donc d'établir avec certitude que le Covid-19 est responsable de ces affections, même si des soupçons de contamination ont été émis dans certains cas.

Les enfants moins touchés par le coronavirus

Les signes de l’inflammation s'apparentent en fait à la maladie de Kawasaki, une pathologie touchant les enfants de moins de 5 ans qui attaque le cœur et le sang. Elle se manifeste notamment au niveau de la langue.

Dans ce contexte, les médecins généralistes britanniques ont été invités à considérer comme «urgence» toute douleur abdominale chez un enfant.

Une précaution avant toute chose, qui ne devrait pas inquiéter outre mesure les parents. Les cas d'infection sévère au coronavirus sont en effet extrêmement rares chez les enfants. Une récente étude française a montré que ces derniers présentaient moins de risque de contamination. Lorsqu'ils sont infectés, les plus jeunes développent généralement de faibles symptômes, voire par de symptôme du tout.

