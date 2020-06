Les trottinettes envahissent les rues de Rome

Réservées aux plus de 14 ans



Un nombre maximal de 16 000 trottinettes a été fixé, avec les règles habituelles de fonctionnement - des engins bridés à 25 km/h, réservés en théorie aux plus de 14 ans, l'interdiction de rouler sur les trottoirs, etc. Leur utilisation reste limitée pour le moment au centre historique. Impossible par exemple de les laisser garées sur le territoire du Vatican. Les utilisateurs restent pour l'instant essentiellement des jeunes Romains ou des visiteurs italiens, mais les patinettes auto-propulsées devraient faire les délices des touristes étrangers, habituellement partout dans la ville, et encore peu nombreux à être revenus après la pandémie.

À la faveur d'un week-end très ensoleillé, des milliers d'utilisateurs de trottinettes électriques, jeunes pour la plupart, ont slalomé dans le centre historique de la capitale italienne, sur la voie impériale menant au Colisée, autour de la piazza Venezzia ou l'artère centrale de la via del Corso.

De nombreuses trottinettes étaient garées ça et là sur les trottoirs, rangées côte à côte, isolées au hasard d'un coin de rue, ou gisant abandonnées sur la chaussée. Le phénomène est nouveau, dans un pays qui a été mis totalement à l'arrêt par la pandémie du coronavirus, pendant près de trois mois, de mars à début mai.

«Avoir plus d'espace»

Il est particulièrement visible depuis quelques jours, suscitant l'étonnement, les questions mais aussi parfois déjà l'agacement des Romains dont la ville rejoint ainsi les grandes métropoles occidentales envahies par ces «mobilités douces en libre-service».

«Rome est remplie de voiture, de scooters, et donc c'est important d'utiliser ce genre de moyen de transport (NDLR: trottinette) pour l'environnement», explique Vito, un touriste venu de Bari (Sud) avec sa famille. «Nous sommes touristes et, pour éviter le contact dans les transports en commun, on a décidé de prendre la trottinette, pour avoir plus d'espace», souligne-t-il, alors que ces transports sont toujours vus comme de potentiels lieux de contamination.

Pas de piste cyclable

«Nous avons choisi de prendre la trottinette pour éviter d'utiliser les autobus et leurs foules de passagers», confirme Mariarosa, autre visiteuse, découvrant avec sourire et curiosité comment chevaucher la patinette. Rome était l'une des dernières grandes villes européennes à ne pas mettre de trottinettes en libre-service à disposition de ses piétons, habitants et touristes.

Si le centre-ville est relativement épargné par les bouchons, la voiture reste reine dans la capitale italienne, sans piste cyclable, avec ses routes souvent mal entretenues, des nids de poule et l'asphalte abîmé. Ces dernières années, plusieurs tentatives ont été lancées pour promouvoir les vélos en libre-service, mais sans succès, une grande partie de ces engins terminant vandalisés ou jetés dans les eaux du Tibre.

Déjà présentes dans d'autres villes italiennes

«Les trottinettes électriques représentent pour notre ville une petite révolution sous le signe de la mobilité durable et de l'innovation technologique», selon la maire de la ville, Virginia Raggi.

Les trottinettes électriques en libre-service sont déjà présentes dans d'autres villes d'Italie, comme Milan, Bologne, Turin, Vérone. Quatre sociétés de trottinettes en libre service opèrent dans la capitale depuis leur autorisation le 1er mars: les Américains Lime et Bird, l'Italo-Américain Helbiz et le Franco-Néerlandais Dott. Le projet de la municipalité prévoit une phase expérimentale de deux ans.

