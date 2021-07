La ruée sur les vaccins continue en France

Plus de 2 millions de Français ont déjà pris des rendez-vous sur Doctolib en vue de se faire vacciner, depuis les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine, a annoncé mercredi à l'AFP la plateforme. Le président de la République a décidé d'imposer le pass sanitaire à l'entrée de la plupart des lieux publics et rendu la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.

Certaines de ces mesures entreront en vigueur dès cet été, poussant de nombreux Français jusqu'ici hésitants ou méfiants à sauter le pas et à réserver des créneaux de vaccination. Selon un pointage communiqué par Doctolib mercredi matin, 2,24 millions de personnes ont pris rendez-vous depuis lundi soir. Mardi, le patron de leader de la prise de rendez-vous médicaux, Stanislas Niox-Chateau, avait estimé sur BFMTV que la campagne de vaccination allait «monter vite à quatre, cinq millions d'injections par semaine», du fait des mesures prises par le gouvernement.

Un autre acteur de l'e-santé, Keldoc, a indiqué mercredi dans un communiqué que «plus de 270 000 rendez-vous» avaient été pris sur sa plateforme en 24 heures, «soit trois fois le plus haut historique» enregistré sur une journée. Quant au site Maiia, il avait fait état mardi de «150 000 rendez-vous» pris «pour les prochains jours», un chiffre «quasiment dix fois supérieur à ce qu'on avait pu constater dans les jours précédents».

