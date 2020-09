Le Luxembourg à nouveau proche de la «zone à risque»

Le nombre de nouvelles infections au Grand-Duché a de nouveau dépassé la limite critique des 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants. D'après les chiffres publiés ce mercredi par le ministère de la Santé, la semaine dernière, 107,33 cas par 100 000 habitants ont été diagnostiqués, soit 672 nouvelles infections.

Lundi, le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, avait mis en garde contre de nouvelles restrictions de voyage pour les résidents luxembourgeois. Avec ces nouveaux chiffres, l'avertissement est plus que jamais d'actualité.

D'autant plus que moins de tests ont été réalisés que la semaine précédente, alors que le nombre d'infections grimpe de 138%. Il y a eu, entre le 14 et le 20 septembre, 40 596 tests qui ont été réalisés, contre 50 957, la semaine précédente. Tous ces chiffres concernent uniquement les personnes résidant au Luxembourg, ceux liés aux frontaliers n'étant plus publiés. Le nombre d'infections actives a quasiment doublé au Luxembourg passant de 539, le 13 septembre, à 1 044, le 22.

(hoc/L'essentiel)