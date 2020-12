«Le plus dur? Se dire qu’il n’y a pas assez de vaccins»

Pourquoi vacciner d’abord les soignants plutôt que les plus vulnérables, comme en Allemagne? La Commission nationale d’éthique (CNE) s’est justifiée mardi par la voix de sa présidente, Julie-Suzanne Bausch. Se basant sur l’avis rendu au gouvernement la semaine passée et publié lundi, elle a détaillé les débats qui ont animé la commission. «Nous avons déterminé cette catégorie prioritaire des soignants en nous concentrant sur la maladie sous sa forme la plus brutale, la personne malade voire mourante. On s’est demandé qui sont les gens qui les entourent? Il s’agit des professionnels, médecins, infirmiers mais aussi le personnel de soin qui les nettoie, les nourrit», a indiqué Mme Bausch, philosophe et directrice adjointe du lycée technique de Diekirch. «Nous voulons d’abord proposer le vaccin à ceux qui protègent les personnes vulnérables car ils peuvent toujours se reporter eux-mêmes aux gestes barrière».

Elle a précisé que le vaccin leur sera proposé, pas imposé. Notamment car l’ambiance est marquée par une forte pression sur les individus. Obligation peut générer des retours de refus. C’est le contraire de notre approche de conviction, de confiance et de respect de la personne».

«Cela dépendra du nombre de vaccins disponibles»

Elle confirme que les 18 000 membres du personnel soignant au pays ne pourront pas tous bénéficier des premières doses. «Il n’y en aura pas assez. Si on voit que Pfizer a déjà réduit presque de moitié ses prévisions de production pour la fin d’année, il y aura certainement un impact au Luxembourg. Il faudra sans doute parmi les personnels et professionnels de santé le proposer en premier à ceux qui sont directement au contact des malades». Impossible de dire quand le grand public pourra être vacciné. «Cela dépendra du nombre de vaccins disponibles».

Le plus difficile dans le travail de la commission a été «de se dire qu’il n’y a pas assez de vaccins», note Julie-Suzanne Bausch. Et à la question de savoir si faute d’éléments suffisamment précis sur l’efficacité ou la sécurité du vaccin la CNE aurait pu repousser son avis, la présidente a admis qu’elle aurait techniquement pu le faire mais que pour la commission répondre était «une obligation vis-à-vis du public. On est un petit comité d’éthique et les grands chez nos voisins ont tous fait leur travail». Même si le flou demeure sur de nombreuses questions (quand, qui, quel vaccin, quelle protection), la Commission a tenu à poser des jalons tout en précisant que son avis devra être réévalué au regard des futurs informations. «On se réserve le droit de revenir sur certains points».

(Nicolas Martin/L'essentiel)