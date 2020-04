«Le plus dur, ne pas sentir le bitume sous les roues»

Les jours passent et Christine Majerus trouve le temps de plus en plus long sans avoir la possibilité d'enfourcher son vélo pour aller s'entraîner sur les routes: «C'est vraiment le fait d'aller sentir et le vent et le bitume sous les roues de mon vélo qui est le plus difficile à vivre pour moi en ce moment».

En attendant, la Luxembourgeoise prend son mal en patience avec des séances sur rouleaux: «D'habitude, je m'entraîne parfois jusqu'à quatre heures par jour, mais faire autant d'heures sur les rouleaux, ce n'est pas très conseillé. Je m'entraîne du coup moins avec des séances de deux heures environ et un peu de musculation. Mais là aussi, c'est moins gai et surtout moins facile qu'en salle».

«Le plus important, c'est la santé de tout le monde»

La cycliste luxembourgeoise espère pouvoir reprendre la compétition au plus vite: «Tant qu'il y a des risques que ce soit pour les sportifs ou pour le staff et les spectateurs, on ne peut pas concevoir la reprise. La chose la plus importante, c'est la santé de tout le monde. Ce que j'attends le plus, c'est de savoir quand on pourra envisager la reprise des compétitions pour refaire un programme mieux adapté».

Christine Majerus ne manque en tout cas pas d'occupation: «Je travaille beaucoup sur l'entretien de mes réseaux sociaux et de mes contacts, mais aussi de mes sponsors qui vivent aussi des moments compliqués. C'est important qu'on se soutienne tous pour passer cette période délicate».

(Jean-François Servais/L'essentiel)