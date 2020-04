D'autres coronavirus trouvés chez des chauves-​​souris

Des chercheurs ont découvert six nouveaux coronavirus chez des chauves-souris en Birmanie, rapporte la revue scientifique PLOS One. Mais aucun ne ressemble au Covid-19, et rien ne dit que ces virus ont pu être transmis à l'homme.

Constat intéressant, la plus grosse charge virale a été identifiée dans les excréments des animaux. Les déjections apparaissent donc comme le vecteur de transmission le plus probable de l'animal à une autre espèce. D'après les différentes thèses, le coronavirus aurait pu se transmettre de la chauve-souris à l'homme avec le pangolin comme intermédiaire.

Les chauves-souris sont malheureusement génératrices de nombreux virus. Le SARS et le MERS, qui sont également des coronavirus, ou encore Ébola ont causé des milliers de décès à travers le monde. Leur point commun? Tous proviennent de la chauve-souris.

(th/L'essentiel)