La station de tests PCR prise d'assaut à Steinfort

Est-ce une nouvelle preuve concrète de l’augmentation des cas positifs au Luxembourg? Ce samedi 24 octobre, vers 12h30 à Steinfort, des embouteillages ont été remarqués à la station de tests PCR située à quelques mètres de la frontière belge.

«On doit se dépêcher et garder la cadence», nous a indiqué une personne chargée de réguler la circulation à l’entrée de la station, «car on a plus de... 800 tests à effectuer avant 15h, ce samedi». Depuis la mise en place des stations de tests au Luxembourg fin mai 2020, peu d’embouteillages avaient été remarqués jusque-là. La plupart des automobilistes se félicitant généralement qu’il était possible de passer son test en moins de cinq minutes.

Ce samedi à Steinfort, pour un rendez-vous fixé à 12h20, vous ne sortiez du parking P+R que 30 minutes plus tard. La situation se tend au Luxembourg et particulièrement dans cette station où de nombreux frontaliers viennent se faire tester, alors qu’ils ne sont plus comptabilisés, depuis plusieurs semaines, dans les chiffres quotidiens fournis par la ministère de la Santé.

(fl/L'essentiel)