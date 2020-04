Selon elle, on dit Covid-​​19 car il y en a déjà eu 18

Kellyanne Conway: "This is COVID-19, not COVID-1 folks, and so you would think the people in charge of the World Health Organization, facts and figures, would be on top of that." pic.twitter.com/losQ3H4ZhW— Bobby Lewis (@revrrlewis) April 15, 2020

19 pour 2019

Pour rappel, la maladie Covid-19 (19 à cause de l'année de sa découverte) est causée par le SARS-CoV-2, un virus appartenant à la famille des coronavirus. Ils doivent leur nom à la forme de couronne qu'ont les protéines qui les enrobent.

Non, le nombre «19» qui accompagne le mot «Covid» ne sous-entend pas que dix-huit épidémies de ce type ont fait rage auparavant. Pourtant, Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, a suggéré mercredi que la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, pourrait être une énième épidémie de ce type de virus, blâmant l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son manque de transparence.

«Des scientifiques et des médecins disent qu'il pourrait y avoir de nouvelles vagues plus tard, que ça pourrait revenir à l'automne dans une forme plus limitée», a-t-elle expliqué sur la chaîne conservatrice Fox News. «C'est le Covid-19, pas le Covid-1, et vous pourriez penser que les gens (de l'OMS) chargés des faits et des chiffres étaient au point pour le combattre», a-t-elle ajouté, semblant suggérer que 19 se référait au nombre d'épidémies de ce type, et non à la date d'apparition de ce nouveau coronavirus, en 2019.

Elle persiste et signe sur Twitter

Cette fidèle de Donald Trump, qui est avec lui depuis la campagne de 2016, a justifié la décision du président américain de suspendre la contribution de Washington au budget de l'OMS, accusé par M. Trump de «mauvaise gestion» et de «dissimulation» dans cette pandémie. «Le retour minimum sur investissement aurait été que l'OMS soit honnête sur les origines du virus à Wuhan, sur sa transmission entre humains», a expliqué Kellyanne Conway.

L'OMS «a menti ou n'a pas été transparent» sur ces questions alors que les États-Unis ont été «touchés si durement» en écoutant «les professionnels de santé dans le monde», a-t-elle affirmé.

La conseillère de Donald Trump est revenue sur ses propos plus tard, affirmant sur Twitter qu'elle savait que le 19 de Covid-19 se référait à l'année d'apparition de la maladie, en réponse au recadrage du représentant démocrate Bobby Rush. Elle a toutefois insisté: «L'OMS a déclaré qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine et a attendu jusqu'en mars pour appeler cela une pandémie mondiale», a-t-elle persisté ensuite, toujours sur Twitter.

(L'essentiel/afp/szu)