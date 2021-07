Un remède créé grâce à des anticorps d'alpagas

Des scientifiques de l'Institut Max Planck (MPI) de chimie biophysique de Göttingen, en Allemagne, et du Centre médical universitaire de Göttingen (UMG) viennent de mettre au point des mini-anticorps (également appelés anticorps VHH ou nanocorps), grâce à des anticorps d'alpagas. Les mini-anticorps seraient capables de neutraliser le virus et réuniraient toutes les propriétés requises pour un médicament puissant contre le Covid. «Pour la première fois, ils combinent une extrême stabilité et une efficacité exceptionnelle contre le virus et ses mutants Alpha, Beta, Gamma et Delta», souligne Dirk Görlich, directeur du MPI pour la chimie biophysique.

«Nos nanocorps peuvent résister à des températures allant jusqu'à 95°C sans perdre leur fonction ni former d'agrégats», explique Matthias Dobbelstein, professeur et directeur de l'Institut d'oncologie moléculaire de l'UMG. «D'une part, cela nous indique qu'ils pourraient rester actifs dans l'organisme suffisamment longtemps pour être efficaces. D'autre part, les nanocorps résistants à la chaleur sont plus faciles à produire, à traiter et à stocker».

Anticorps d’alpagas

Les mini-anticorps les plus simples développés par l'équipe de Göttingen se lient déjà jusqu'à 1 000 fois plus fortement à la protéine du SARS-CoV-2 que les nanocorps précédemment rapportés. Ils se lient également très bien aux récepteurs mutés des souches Alpha, Beta, Gamma et Delta. «Nos nanocorps uniques sont potentiellement adaptés à l'inhalation et donc à la neutralisation directe du virus dans les voies respiratoires», assure M. Dobbelstein.

Pour générer les nanocorps contre le SRAS-CoV-2, les chercheurs ont immunisé trois alpagas, Britta, Nora et Xenia du troupeau du MPI pour la chimie biophysique, avec des parties de la protéine du virus. Les animaux ont ensuite produit des anticorps, et les scientifiques ont prélevé un petit échantillon de sang sur les animaux. Pour les alpagas, la mission était alors terminée, car toutes les autres étapes ont été réalisées à l'aide d'enzymes, de bactéries, de bactériophages et de levures. «La charge globale pour nos animaux est très faible, comparable à la vaccination et aux analyses de sang chez l'homme», explique le directeur Görlich.

Efficaces face aux variants

Au cours de la pandémie de coronavirus, de nouveaux variants du virus sont apparus et sont rapidement devenus dominants. Ces variants sont souvent plus infectieux que la souche qui est apparue pour la première fois à Wuhan (Chine). Leur protéine de pointe mutée peut également «échapper» à la neutralisation par certains anticorps initialement efficaces de personnes infectées, guéries ou vaccinées. Il est donc plus difficile, même pour un système immunitaire déjà entraîné, d'éliminer le virus. Ce problème affecte également les anticorps et nanocorps thérapeutiques précédemment développés.

C'est là que les nouveaux nanocorps montrent tout leur potentiel, car ils sont également efficaces contre les principaux variants du coronavirus. Les chercheurs avaient inoculé à leurs alpagas une partie de la protéine de pointe du premier virus connu du SRAS-CoV-2, mais, fait remarquable, le système immunitaire des animaux a également produit des anticorps actifs contre les différentes variantes du virus. L'équipe de Göttingen prépare actuellement les nanocorps à une utilisation thérapeutique et espère débuter des essais cliniques au plus vite.

(L'essentiel/lom)