«La troisième vague est là, pour nous c'est clair»

«La troisième vague est là, pour nous c'est très clair et c'est compliqué pour l'équipe. Le personnel ne s'est pas encore remis de tout ça et c'est déjà reparti. C'est difficile mentalement, on le sent. On ne voit pas le bout». En première ligne dans un hôpital de la capitale, un infirmier ne cachait pas une certaine lassitude mercredi. Car si les hôpitaux avaient pu respirer un peu en janvier et février, après une deuxième vague épidémique harassante, la courbe des hospitalisations est nettement repartie à la hausse, depuis près de trois semaines.

Mercredi, outre deux nouveaux décès (643 au total), le ministère de la Santé dénombrait 104 personnes hospitalisées pour une infection confirmée au coronavirus, dont 20 en soins intensifs. Des chiffres certes encore éloignés des «records» de 199 patients Covid en soins normaux (17 novembre) et 50 en soins intensifs (13 décembre), mais presque deux fois supérieurs à ceux d'il y a un mois. La menace des variants se confirme.

Et le profil des hospitalisés évolue, notamment leur âge moyen. Il était encore de 68 ans dans la semaine du 8 au 14 février et a chuté à 62 ans la semaine passée. «Pour les patients en réanimation, le profil ne change pas, en revanche en hospitalisation normale la moyenne d'âge baisse», confirme le Dr Jean Reuter, du Centre hospitalier de Luxembourg. Et les 267 nouveaux cas annoncés mercredi, pour un peu plus de 11 800 tests réalisés, ne sont pas de nature à rassurer.

