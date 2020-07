Dix fois plus d'infections actives au Luxembourg

Le 14 juin dernier, il y a tout juste trois semaines, le Grand-Duché semblait avoir la situation sous contrôle en matière de propagation du coronavirus. Ce jour-là, le ministère de la Santé déclarait sept nouveaux cas. 31 personnes étaient alors porteuses du Covid-19.

Trois semaines plus tard, la situation au Luxembourg est à nouveau nettement plus tendue. Le ministère a ainsi enregistré dimanche 46 nouvelles infections, et le nombre d'infections actives se chiffre désormais à 321. En trois semaines, le nombre de personnes infectées a donc été multiplié par dix. Comme l'a expliqué le premier ministre, Xavier Bettel (DP), mercredi dernier, les relevés des analyses d'eau dans les stations d'épuration ont permis de déceler des traces de coronavirus sur l'ensemble du territoire luxembourgeois. Entre-temps, l'agent pathogène SARS-CoV2 avait complètement disparu des eaux usées.

Étant donné que cette brusque augmentation semble non seulement être en corrélation avec le grand nombre de tests réalisés, mais également avec le déconfinement, le gouvernement a pris la décision d'interdire, pour l'heure, les rassemblements de plus de vingt personnes. Le ministère de la Santé travaille actuellement sur un nouveau projet de loi. Le texte prévoit l'obligation de respecter les règles de distanciation sociale et, si cela n'est pas possible, de porter un masque lors de rassemblements plus importants, y compris dans le domaine privé.

