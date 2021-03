La Moselle et la Meurthe-​​et-​​Moselle vont-​​elles basculer?

Jean Castex a annoncé le 18 mars de nouvelles mesures de «freinage massives» de l'épidémie de Covid-19 dans 16 départements: ceux de l'Ile-de-France, des Hauts-de-France, ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Trois nouveaux départements ont été ajoutés la semaine dernière à ces territoires semi-confinés: l'Aube, la Nièvre et le Rhône.

Par ailleurs 24 départements sont placés sous «vigilance renforcée» mais ne sont pas confinés. Parmi eux, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Le président Emmanuel Macron s'exprimera mercredi soir à 20h, va-t-il annoncer le basculement de ces deux départements?

Voici les restrictions qui y sont imposées:

1. Déplacements

Dans ces 19 territoires en confinement hybride, les sorties sont limitées à «10 kilomètres autour de chez soi», sans limite de durée. Le dispositif d'attestation prévu, critiqué pour sa complexité, a été simplifié. Entre 6h et 19h, il suffit de présenter un simple document attestant du domicile, y compris une pièce d'identité. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier du motif de son déplacement jusqu'à 10 km.

En revanche, une attestation est demandée pour les déplacements qui ont lieu pendant le couvre-feu (de 19h à 6h), et pour ceux qui dépassent les 10 km. Les déplacements interrégionaux sont «interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels».

2. Écoles

Les écoles et collèges sont restés ouverts mais les lycées ont basculé en «demi-jauge» dans les départements concernés par les restrictions. L'éducation physique et sportive des scolaires a pu reprendre normalement, ainsi que les activités sportives extra-scolaires en plein air des mineurs.

Mais face à la progression de l'épidémie, un tour de vis a été décidé la semaine dernière. Depuis lundi, un seul cas de Covid dans une classe entraîne sa fermeture, contre trois cas auparavant.

3. Commerces

Dans les territoires concernés, les commerces et les rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux «vendant des biens et des services de première nécessité» ont fermé leurs portes. Librairies et disquaires, mais aussi d'autres professions, comme les coiffeurs ou les chocolatiers, ont pu rester ouverts, étant désormais considérés comme des commerces «de première nécessité». Les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 sont fermés.

4. Télétravail

Entreprises et administrations sont invitées à pousser «au maximum» le télétravail, au moins quatre jours sur cinq. Le protocole sanitaire a été renforcé pour la restauration collective en entreprise.

5. Couvre-feu

Un couvre-feu est toujours en vigueur dans toute la France métropolitaine. Il a été retardé depuis le 20 mars, de 18h à 19h, notamment pour tenir compte du passage à l'heure d'été le 28 mars.

6. Frontières

Depuis fin janvier, la France a fermé ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, «sauf motif impérieux». Un test PCR négatif est par ailleurs demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, avec des exceptions pour les travailleurs transfrontaliers. En Moselle toutefois, la France a mis en place des obligations de tests PCR. L'Allemagne, qui a placé la France en zone «à haut risque», a accentué ses contrôles, ainsi que l'Espagne et l'Italie.

(L'essentiel/afp)