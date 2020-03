Moins de trains et de bus à cause du virus

Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et les CFL ont annoncé ce mercredi soir des ajustements de l'offre de transports publics, afin de limiter les risques de propagation du coronavirus au Luxembourg. Voici les modifications prévues:

RGTR Trafic suspendu tous les dimanches

Le trafic RGTR sera suspendu tous les dimanches jusqu'à nouvel ordre, à partir du dimanche 22 mars. À partir du lundi 23 mars, un certain nombre de lignes verront leur fréquence hebdomadaire réduite. Le nouvel horaire est à consulter ici.

CFL Circulation fortement réduite

Les CFL également vont adapter leur offre. La circulation des trains sera fortement réduite jeudi et vendredi, en fonction du plan de circulation suivant:

Ligne 10:

1 train chaque heure entre Gouvy ou Troisvierges et Luxembourg (et vice versa)

1 train chaque heure Luxembourg – Diekirch RB

1 train chaque 2 heures Troisvierges – Luxembourg RE

1 train chaque 2 heures Gouvy – Luxembourg IC (décalage des 2 trains RE et IC à partir de Troisvierges)

1 train chaque heure Diekirch – Luxembourg RB

Trafic supprimé entre Kautenbach – Wiltz. Des bus de substitution sont à la disposition des clients.



Ligne 30:

RE 11 Coblence circule normalement dans les 2 sens

1 train par heure Luxembourg - Trier RE

1 train par heure Trier – Luxembourg RE

RB 83 Wittlich circule normalement dans les 2 sens

1 train par heure Luxembourg – Wittlich RB

1 train par heure Wittlich – Luxembourg RB

Suppression des trains RB entre Wasserbillig – Luxembourg



Ligne 50:

1 train chaque heure Luxembourg – Arlon IC

1 train chaque heure Arlon – Luxembourg IC

1 train chaque heure Luxembourg –Arlon RB

1 train chaque heure Arlon – Luxembourg RB



Ligne 60:

2 trains par heure et par sens entre Luxembourg et Pétange

Trafic normal entre Bettembourg et Volmerange

Trafic normal entre Esch et Audun

Trafic supprimé entre Noertzange et Rumelange. Des bus de substitution sont à la disposition des clients.



Ligne 70:

1 train chaque heure Luxembourg – Athus RB

1 train chaque heure Athus – Luxembourg RB

Trafic normal entre Luxembourg et Longwy



Ligne 90:

Programme TER de jour en jour, suppression des TGV à partir de vendredi.



Une communication concernant le plan de circulation au-delà de vendredi suivra très prochainement. Les clients trouveront toutes les informations supplémentaires ici, ici et dans les applications des CFL et auprès du CallCenter des CFL au 2489-2489.

À partir de vendredi , la circulation des TGV en direction de Paris et du Sud de la France sera interrompue jusqu'à nouvel ordre. Les clients ayant acquis un billet auparavant devront adresser toute demande de remboursement à l’entreprise ferroviaire leur ayant fourni leur billet. Les guichets et salles d’attente de toutes les gares CFL étant fermés dans les conditions actuelles, les clients CFL peuvent s’adresser au Call Center des CFL.

