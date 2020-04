Les stands du marché seront plus espacés ce samedi

La Ville de Luxembourg a-t-elle écouté les commentaires pour corriger le tir? Samedi dernier, où le temps était au beau fixe, de nombreux internautes ont pris la parole sur la page Facebook «My Luxembourg» pour dénoncer le fait qu'il y avait en ce contexte de confinement «beaucoup trop de monde» sur la place Guillaume II, pour le marché bihebdomadaire (mercredi matin et samedi matin), où sont notamment vendus des produits alimentaires. Interrogée par L'essentiel, la Ville de Luxembourg indique qu'elle va mettre en place à partir de ce samedi une nouvelle répartition des stands, afin «d’améliorer davantage les espaces de distance».

Mais les marchés alimentaires au Luxembourg ne devraient-ils pas être fermés, comme c'est par exemple le cas en France (les préfets peuvent toutefois déroger à cette règle sous certaines conditions)? Interrogé, le ministère de l'Économie indique que le gouvernement n'a pas fait de préconisations en ce sens aux communes. La Ville de Luxembourg a donc décidé de laisser ouvert le marché bihebdomadaire. «Il ne représente pas plus de risque de faire ses courses sur le marché à l'air libre en respectant les distances de sécurité que dans un supermarché, argumente-t-elle. De plus, la place Guillaume II est assez vaste et les stands sont assez espacés ce qui permet à tous les visiteurs de garder leurs distances».

Marchés sur plusieurs rues à Diekirch et Ettelbruck

Comme l'a constaté mercredi dernier une journaliste de L'essentiel sur place (voir photos ci-dessus), des pancartes et affiches ont été placées dans le marché pour appeler les clients à respecter les gestes barrières. «Les mesures en place sont généralement bien respectées et les distances physiques nécessaires appliquées, autant par les visiteurs que par les commerçants, affirme la Ville. Quant à la police, elle effectue des contrôles, et la présence des agents municipaux contribue au respect des règles de sécurité». Interrogée, la police n'était pas joignable dans l'immédiat pour confirmer ces contrôles.

À noter que les communes de Diekirch et d'Ellelbruck ont également décidé de laisser ouvert leur marché alimentaire, qui est dans les deux cas hebdomadaire (mardi matin à Diekirch et vendredi matin à Ettelbrtuck). Au contraire de la capitale qui prévoit de revoir les distances ce samedi, les deux communes n'ont pas prévu de mettre de mesures supplémentaires. «Les clients respectent bien les distances de deux mètres, note Paul Keltesch. Le conseiller «placier» de la commune de Diekirch ajoute que le marché est dispersé sur quatre rues et qu'il y a trois ou quatre mètres de distance entre chaque stand. «Des gardes champêtres sont présents pour veiller au respect des gestes barrières», complète-t-il.

De son côté, la commune d'Ettelbruck indique les clients doivent respecter entre eux des distances de trois mètres entre eux. «Il n'y a pas eu de problèmes, note la porte-parole de la commune. Les clients ne viennent pas tous en même temps et les stands sont déployés sur trois endroits de la zone piétonne (place Guillaume, place de l'Église, et place devant l'école privée Sainte-Anne). J'ai aussi vu circuler la police pour surveiller la zone. Je n'ai pas l'impression qu'il faille en faire plus».

(Olivier Loyens/L'essentiel)