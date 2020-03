«Le confinement augmente le risque de suicide»

L'essentiel: Quels sont les effets psychologiques du confinement sur la population?

Un numéro pour les personnes en détresse



Les personnes qui sont en détresse peuvent appeler le 454545, tous les jours de 11h à 23h, vendredi et samedi jusqu'à 3h. Plus d'informations sur

Les personnes qui sont en détresse peuvent appeler le 454545, tous les jours de 11h à 23h, vendredi et samedi jusqu'à 3h. Plus d'informations sur 454545.lu

Tetyana Ochkur: La population européenne - et donc les résidents luxembourgeois - n'est pas préparée à faire face à une crise sanitaire majeure comme celle que nous vivons. C'est totalement inédit. Lorsque l'on est confiné, on subit une multitude d'effets psychologiques, y compris des symptômes émotionnels et cognitifs liés à une forme de psychose. N'oublions pas que l'isolement cellulaire est considéré comme une torture psychologique, avec des effets physiologiques mesurables à long terme, lorsque la période d'isolement est supérieure à quelques semaines.

Quels types de comportement la quarantaine risque-t-elle d'engendrer?

Notre profession s'attend à devoir traiter de nombreuses dépressions, des situations de désespoir et a minima des sautes d'humeur, voire des replis sur soi. De nombreuses personnes âgées et célibataires seront confrontées à une situation où elles ne pourront plus s'appuyer sur une «épaule amicale». Le confinement augmente considérablement le risque de suicide.

Quels conseils pratiques pouvez-vous donner pour limiter les effets négatifs du confinement?

Une des solutions serait que le gouvernement engage immédiatement tous les psychologues du pays, pour permettre à chaque citoyen intéressé de bénéficier d'une dizaine de consultations psychologiques et de suivi. Ainsi, les personnes les plus fragiles auraient une oreille attentive et pourraient confier leurs troubles en toute confiance. Évitez de lire trop de choses sur la pandémie, à l'exception des conseils du gouvernement. Ne cherchez pas sur Internet des rapports sur des infections ou des décès dans d'autres pays. Cela ne fait qu'alimenter la peur et l'anxiété. Regardez des émissions de télévision amusantes, écoutez de la musique, faites des compliments à vos proches.

En Chine, on assiste à une explosion du nombre de divorces. Comment pouvez-vous l'expliquer?

Le stress et l'anxiété qui se développent à la suite de ce changement du quotidien peuvent déclencher l'épuisement émotionnel et conduire à des divorces. On risque d'assister au même phénomène en Europe et donc au Grand-Duché. Pour éviter d'arriver à cette extrémité, pensez à l'avenir ensemble. Faites des projets, discutez des déplacements que vous pourrez entreprendre après la quarantaine. Vous ne pouvez pas blâmer une personne simplement parce que vous avez peur ou que vous êtes blessé. Argumentez et conceptualisez vos mots et vos actions. Et alors seulement vous paniquerez moins.

(pp/L'essentiel)