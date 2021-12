Johnson & Johnson efficace à 85% contre Omicron

Une dose de rappel de Johnson & Johnson porte à 85% l'efficacité de ce vaccin pour prévenir les cas graves de Covid-19 face à Omicron, selon une étude menée en Afrique du Sud et publiée jeudi sur le site de pré-publication medRxiv. Près d'un demi-million de soignants sud-africains avaient préalablement reçu une dose du vaccin de J&J dans le cadre d'essais cliniques, puis une partie d'entre eux a ensuite reçu une dose de rappel, entre six et neuf mois après la première injection. L'efficacité du rappel contre Omicron a été déterminée en comparant un groupe de 69 000 soignants ayant reçu ce rappel, avec des individus non vaccinés, et ce dans les neuf provinces du pays.

La protection conférée contre les hospitalisations a augmenté avec le temps, passant de 63% entre zéro et treize jours après la piqûre de rappel, à 85% un à deux mois plus tard. «Ces données sont importantes compte tenu de la dépendance croissante à ce vaccin en Afrique», ont écrit les auteurs de l'étude. «L'efficacité du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson reste forte et stable dans le temps y compris contre les variants en circulation tels que Omicron et Delta», s'est félicité le laboratoire américain.

Plus tôt en décembre, une autre étude sud-africaine a démontré que le vaccin du laboratoire américain Pfizer protégeait à 70% contre les cas graves de la maladie liée à Omicron, mais avec deux doses. Des résultats d'efficacité de Pfizer avec trois doses n'ont pas encore été publiés.

(L'essentiel/afp)