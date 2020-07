Les fêtes et soirées privées bientôt interdites?

Les fêtes privées risquent-elles d’être interdites par la loi, au vu de l’augmentation du nombre de nouvelles infections au coronavirus ces derniers jours? Le gouvernement serait en train d’envisager cette possibilité, a indiqué le vice-Premier ministre, et ministre de la Sécurité intérieure, mardi au micro de Radio 100,7.

Selon François Bausch, fêtes et soirées privées présentent un risque élevé. «J’ai reçu une vidéo de la part de la police où on voit des gens faire la fête, sans tenir de distance, et l’alcool couler à flots. Les soirées représentent un grand risque», a-t-il expliqué.

Infections à la hausse

Le gouvernement aurait souhaité maintenir la limite du nombre de personnes que chacun peut recevoir à son domicile, après la fin de l’état de crise. Mais la disposition n’a pas été retenue en raison de l'opposition du conseil d’État dans son avis rendu sur les lois Covid-19. Et ce n’est pas uniquement à l’intérieur de certains domiciles que ces rassemblements ont lieu. Certains ont déjà pu observer de grands groupes (parfois au-delà de 20 personnes), faire la fête dans les parcs des villes ou devant certains bars.

Et la police ne lâche pas l'affaire, a encore souligné le vice-Premier ministre, qui insiste sur le fait qu’il «faudrait pouvoir agir de manière plus ciblée. Nous ne pouvons pas gâcher ce beau bilan». Depuis le jeudi 25 juin, le nombre de nouvelles infections est en hausse. Mardi, le pays a enregistré 43 nouvelles infections en 24h pour un total de 6 900 personnes testées. «Nous avons désormais plus d’arguments pour convaincre le Conseil de gouvernement», qui aura lieu ce mercredi. Le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, doivent d'ailleurs s'exprimer à 15h...

(Ana Martins/L'essentiel)