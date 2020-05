«Le coronavirus m’a sauvé la vie»

Angela Schlegel a été hospitalisée onze jours après avoir développé les premiers symptômes du coronavirus. Le 22 mars, la Britannique de 36 ans a été admise au Chelsea and Westminster Hospital, où des radios ont révélé la présence de liquide autour de ses poumons et de son cœur. Angela a donc été transférée aux soins intensifs du Royal Brompton Hospital de Londres, où les médecins lui ont découvert une anomalie cardiaque qui aurait pu s’avérer fatale.

Il s’est en effet avéré que la patiente souffrait de granulomateuse éosinophilique avec polyangéite (EGPA), une maladie très rare pouvant endommager le cœur, les articulations, les poumons et les nerfs. «J’étais abasourdie quand on m’a expliqué que mon cœur ne fonctionnait pas normalement», confie Angela à la BBC. La Britannique dit avoir couru les médecins pendant deux ans à cause de son asthme, sans se douter une seconde que son cœur n’allait pas bien.

Un «impact énorme» sur le moral du personnel

«Si on ne m’avait pas diagnostiqué cette maladie, j’aurais pu tomber raide morte», estime la trentenaire. Avec un peu de recul, Angela se dit presque reconnaissante d’avoir contracté le Covid-19. «Le coronavirus a imposé beaucoup de stress à mon cœur et à mon corps et les médecins pensent qu’il a accéléré mon EGPA. Cela m’a sauvé la vie à long terme, mais à court terme, le coronavirus a failli me tuer», conclut-elle.

Angela a passé cinq semaines à l’hôpital, soignée par un personnel qu’elle qualifie de «juste incroyable». L’un des médecins ayant soigné la trentenaire a raconté que sa guérison avait galvanisé le moral du personnel. «Quand vous voyez un patient se lever sur ses deux pieds et sourire, cela a un impact énorme», a confié le Dr Pujan Patel.

