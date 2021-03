Les terrasses rouvriront le 7 avril sauf si...

En l'absence de la ministre de la Santé excusée pour raisons médicales, le Premier ministre et le Directeur de la Santé ont fait le point sur la situation et les évolutions à venir.

1. Point sur la situation

«Il n'y a pas de hausse exponentielle comme dans les autres pays», a indiqué le Premier ministre, qui a toutefois insisté sur le fait que la situation n’était pas stabilisée. «On peut voir que les chiffres sont élevés un jour et plus bas le lendemain».

La catégorie d’âge la plus touchée est celle des 30-44 ans et à ce propos, le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit, a indiqué qu’il notait une légère hausse des contaminations au travail ces dernières semaines, même si la famille reste le lieu de contamination n°1. Il a rappelé qu’il était important de respecter les gestes barrières et le port du masque sur son lieu de travail. «C’est désagréable mais nécessaire».

Quelques petits clusters ont également été repérés dans les crèches mais «rien de très important», a noté Jean-Claude Schmit. Cela concernait tant les enfants que le personnel.

2. Réouverture des terrasses

Le Premier ministre a indiqué que les terrasses pourraient rouvrir à partir du 7 avril, de 6h à 18h. «Un premier petit pas symbolique» a indiqué Xavier Bettel. Un petit plaisir que le Luxembourg peut s’offrir compte tenu de la situation, selon le directeur de la Santé. Pas plus de deux personnes par table sauf si les personnes appartiennent au même ménage. Les tables seront espacées d'un mètre et demi et il faudra porter un masque lorsqu'on se lève. Il faudra également laisser ses coordonnées.

«Petit bémol», a indiqué Xavier Bettel. Si la situation venait à se dégrader dans les 15 prochains jours et que les contaminations augmentaient de manière exponentielle, l’amendement prévoyant cette réouverture des terrasses serait remis en cause. «On n'aime pas l'entendre, mais il faut agir de manière responsable. Si ça dérape, on devra réagir». Le texte sera d’application jusqu’au 25 avril.

À noter que le gouvernement, en soutien, au secteur de l'Horeca, a également décidé de prolonger les fameux bons d'hôtel de 50 euros jusqu'au 15 septembre. À ce jour, seulement 107 000 des 700 000 bons ont été utilisés.

3. Vaccinations

Depuis le début de la campagne de vaccination, 112 890 doses ont été livrées et 59 310 personnes ont reçu la première dose. «La cadence a augmenté», s’est félicité Xavier Bettel qui espère encore accélérer avec l’ouverture d’un 5e centre de vaccination au Centre Air Rescue pour faire monter la capacité à 55 000 injections par semaine. La mise en place d’un 6e centre de vaccination à Luxexpo permettrait d’augmenter encore les capacités à 90 000, voire 95 000 vaccinations hebdomadaires.

Le taux de vaccination des seniors atteint 75%, s'est félicité le Premier ministre, qui a indiqué que les personnes ayant manqué leur vaccination dans la 2e phase (+75 ans) pourront être réinvitées en s’inscrivant sur MyGuichet.lu d’ici au 31 mars.

D’ici fin avril, le Luxembourg devrait recevoir 87 000 doses Pfizer, 43 000 doses AstraZeneca et 12 000 doses Moderna. Le vaccin Johnson & Johnson (une seule injection) devrait être disponible d’ici la 3e semaine d’avril.

